РИАМО - 27 дек. В Подмосковье по итогам года 2 тысячи учащихся стали лауреатами именной стипендии губернатора региона, ее присуждают за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«Две тысячи подмосковных детей и подростков стали лауреатами именной стипендии губернатора Московской области. Cтипендию по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников получат 1175 человек, еще 825 человек – победители и призеры различных конкурсов допобразования и профмастерства», – сказала Забралова.

Она уточнила, что стипендия присуждается за выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в 2018 году.

«Заслуги и достижения наших детей не остаются незамеченными. Эта стипендия будет служить прекрасной поддержкой и мотивацией для дальнейшего роста и новых побед. Мы видим, что подмосковные ребята показывают блистательные результаты как на областных, так и на всероссийских и даже международных конкурсах. Мы ими по-настоящему гордимся», – резюмировала Забралова.