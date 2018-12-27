РИАМО - 27 дек. Безработный получил проникающее ножевое ранение брюшной полости в квартире в столичном районе Кунцево, в настоящее время ему оказывают помощь медики, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Двадцать шестого декабря в 19:05 в службу «02» из службы «03» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Партизанская, 24-2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в указанной квартире обнаружен мужчина 1988 года рождения, неработающий, с колото-резаным ранением живота, который для оказания помощи госпитализирован в медучреждение» - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее врачи уточнили диагноз: мужчина получил проникающее ножевое ранение брюшной и поясничной области.

По данному факту проводится проверка, заключил собеседник.