РИАМО - 27 дек. Мужчину, которого подозревают в убийстве охранника в Нижнем Новгороде в 2002 году, задержали на территории Москвы, однако он вину в совершении инкриминируемого деяния не признал, сообщается на сайте СК РФ.

В декабре 2018 года следователями следственного управления СК России по Нижегородской области возобновлено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«По версии следствия, 5 мая 2002 года в вечернее время обвиняемый совместно с двумя приятелями на территории базы по улице Удмуртской Ленинского района города Нижнего Новгорода жестоко избил охранника. 30-летний потерпевший спустя неделю скончался в больнице от полученных телесных повреждений», - говорится в сообщении.

По данным на сайте, конфликт между потерпевшим и злоумышленниками произошел из-за того, что последние заподозрили мужчину в краже со склада автомобильных запчастей, которые они планировали реализовать.

Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым. В 2009 году благодаря профессионально организованной работе следователей Следственного комитета удалось установить причастность фигурантов к причинению насильственной смерти потерпевшему.

«Двое подельников привлечены к уголовной ответственности и осуждены за совершенное преступление. Один злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия. Он был объявлен в международный розыск. В декабре 2018 года он был задержан на территории Москвы и этапирован в Нижний Новгород», - отмечается в материале.

Вину в совершении инкриминируемого деяния он не признал, от дачи показаний отказался. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.