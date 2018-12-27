РИАМО - 27 дек. В этом году медики скорой помощи в Подмосковье несколько десятков раз сталкивались с враждебно настроенными пациентами, также опасность для врачей и фельдшеров на выезде представляют агрессивные собаки, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«Такие случаи бывают - приходится работать и с агрессивными людьми, которые оскорбляют сотрудников скорой. В 2018 году было несколько десятков таких случаев. Ситуации разные – и пациенты в алкогольном опьянении, и агрессивное поведение собак, и нападения на членов бригады с нанесением телесных повреждений. Такие случаи мы анализируем и передаем в полицию», - сказал Какурин.

Он также отметил, что медикам нередко приходилось сталкиваться со злыми собаками.

«Что касается собак – часто работник просит убрать животное, а ему отвечают, что оно не кусается. В случае отказа убрать собаку мы запрещаем работнику отрабатывать такой вызов. Это здравый смысл – ведь если она его укусит, он получит производственную травму, и мы временно потеряем сотрудника», - подчеркнул главный врач.

Полную версию интервью читайте здесь>>