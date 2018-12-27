РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных спасателей с профессиональным праздником и отметил, что за год они спасли более 8 тысяч человек.

В четверг в доме правительства Московской области подводят итоги деятельности Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году, а также проходит празднование Дня спасателя Российской Федерации.

«Я хочу вас поприветствовать и поздравить с профессиональным праздником, Днем спасателя. Сегодня в системе МЧС нашей области работает порядка 50 тысяч человек. Вы большой слаженный коллектив, одна команда. Это помогает Подмосковью эффективно справляться с чрезвычайными ситуациями, за год сотрудниками МЧС спасено более 8 тысяч человек. Ваша деятельность - это пример настоящего мужества. Мастерство и самоотдача спасателей всегда вызывает заслуженное уважение и признательность», - сказал Воробьев.

Губернатор также поблагодарил спасателей за работу, отметив, что в новогодние праздники многие из них будут находиться на службе.

День спасателя РФ установлен указом президента России в 1995 году. Российский корпус спасателей образовали 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР.