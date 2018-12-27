РИАМО - 27 дек. В рамках строительства микрорайона «Домашний» в столичном районе Марьино завершили возведение дома с подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Общая площадь здания переменной этажности составляет 56,2 тысячи квадратных метров, из которых на жилье приходится 43 320 квадратных метров. Всего в доме 979 квартир. Для удобства хранения сезонных вещей предусмотрена 121 кладовая. Объекты коммерческой инфраструктуры будут открыты в нежилых помещениях на первом этаже», - уточнила исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Микрорайон «Домашний» - проект комплексного освоения территорий. Он возводится на юго-востоке города в районе Марьино. Общая площадь застройки составляет 27 гектаров. Помимо жилья в проекте предусмотрено создание собственной инфраструктуры. Здесь будет построена школа, два детских сада, парковки на 2250 машино-мест, детские и спортивные площадки, организовано несколько парковых зон. Строительство ведется в три очереди.

Как отметила вице-президент по розничным продажам группы ПСН Екатерина Тейн, проект «Домашний» можно считать знаковым для района Марьино.

«В 100-150 метрах расположен парк имени 850-летия Москвы, один из крупнейших в городе. Кроме того, мы предусмотрели благоустройство и озеленение площадью 9 гектаров в самом микрорайоне. Что касается инфраструктуры, то в проекте будет построена школа на 875 мест и два детских сада (на 190 мест каждый)», - сказала Тейн.