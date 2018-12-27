РИАМО - 27 дек. Более 8,3 тысячи дольщики Urban Group определили порядок завершения строительства по своим домам, они проголосовали за нового застройщика, говорится в сообщении пресс-службы конкурсного управляющего застройщиков Urban Group.

«Конкурсный управляющий застройщиков ГК Urban Group Светлана Аглинишкене подвела итоги собраний участников строительства. На них дольщики определили порядок завершения строительства по своим домам. <…> Всего в собраниях приняло участие 8300 дольщиков, это более 52% от числа включенных в реестр требований о передаче жилых помещений», – говорится в сообщении.

Аглинишкене отметила, что в таком масштабе и в такие сжатые сроки собрания по застройщикам-банкротам проходят в России впервые.

«Дольщики ответственно подошли к вопросу выбора дальнейшей судьбы своих ЖК. Перед началом собраний было много уточняющих вопросов по повестке и порядку проведения. Большая информационная работа проведена инициативными группами. То, что по многим объектам решения приняты 100% голосов, является показательным», –добавила конкурсный управляющий.

Собрания по 59 объектам без отчислений в Фонд прошли в заочной форме, по каждому из застройщиков. Специально под голосования были оборудованы рабочие места представителей конкурсного управляющего в трех офисах продаж «Урбан Групп». В течение пяти дней дольщики голосовали по единственному вопросу: создавать жилищно-строительный кооператив и передавать ему объекты незавершенного строительства или нет.

Участники строительства ООО «Ваш город», ООО «Хайгейт», ООО «Хайгейт» практически единогласно высказались против ЖСК. Еще по двум застройщикам – АО «Континент Проект» и ООО «Экоквартал» – не был собран кворум.

Как уточнила Аглинишкене, результаты собраний по всем застройщикам позволяют двигаться дальше по мероприятиям, определенным в дорожной карте по завершению строительства объектов.

«Собрания по девяти объектам с отчислениями в Фонд прошли в очной форме, по каждому из объектов в отдельности. Механизм голосования по 218-ФЗ о защите прав участников строительства был реализован впервые, с момента принятия законопроекта», – добавляется в материале.

Дольщики домов 12, корпуса 1 и 2, в ЖК «Видный город», домов 2, 3, 4, 6, 8 в ЖК «Лесобережный», а также домов 18, 21 в ЖК «Лайково» должны были выбрать получить денежную компенсацию или передать объекты новому застройщику или созданному участниками строительства ЖСК. По всем объектам дольщики отказались от денежного возмещения в пользу завершения строительства через передачу имущества и обязательств новому застройщику.