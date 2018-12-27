РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. В подмосковном Дзержинском Дед Мороз и Снегурочка вручили детям из социального центра сладкие подарки в рамках праздничной акции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Новогоднее чудо», сообщил «РИАМО в Люберцах» член Регионального штаба ОНФ в Московской области Артур Шлыков.

Праздничное мероприятие прошло в Дзержинском городском отделении Люберецкого комплексного центра социального обслуживания и реабилитации населения. Праздник от ОНФ в данном учреждении традиционно проводится уже больше пяти лет.

«Дети увидели великолепный новогодний концерт, приняли участие в интересных конкурсах, танцевальных и песенных номерах. Конечно, главными героями нашей акции стали Дед Мороз и Снегурочка, которые создали детям сказочную атмосферу и подарили сладкие подарки», – сказал Шлыков.

Сказочное представление для детей организовала команда волонтеров «Пять дел – одно сердце». Екатерина Грязина, Марина Сиверина и Андрей Федоренко устроили для детей концерт.

Организацию праздничного мероприятия поддержал представитель общественной палаты Московской области Петр Попов, а также активисты общественного движения «Гражданский комитет России» Александр Быков и Вячеслав Наумов.