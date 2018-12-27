РИАМО - 27 дек. В Подмосковье для работы в единой диспетчерской скорой помощи будут привлекать узких специалистов, которые смогут проконсультировать бригаду на вызове, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«Планируется привлекать узкопрофильных врачей, например, на кардиопульт. Тогда фельдшер сможет отправить в диспетчерскую ЭКГ, которую дистанционно расшифрует врач-кардиолог и поставит более точный и подробный диагноз. Сначала мы привлечем к работе кардиологов, потом педиатров, психиатров и реаниматологов», - сказал Какурин.

По его словам, единую диспетчерскую службы «103» планируют создать на базе Московской областной станции скорой помощи к концу 2019 года.

«Туда будет стекаться весь прием вызовов со всего Подмосковья. Это концепция развития нашей службы, и мы будем это делать. Предполагается, что в одном зале будут находиться до 80-100 диспетчеров-операторов, которые принимают вызовы и раздают по всей области», - подчеркнул Какурин.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске.

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