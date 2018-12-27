Москвичей в 2019 году ждет традиционное повышение тарифов на коммунальные услуги с января и июля, однако, как заверяют власти, цены скорректируют меньше пороговых величин – не более, чем на 4% в среднем, при этом льготы сохранятся. Также жители Московского региона будут больше тратить на проезд в метро, наземном транспорте и электричках. Кроме того, рост НДС с 18% до 20% и акцизов на топливо отразится на цене алкоголя, бензина и еще ряда категорий товаров и услуг.

Тарифы ЖКХ

Власти Москвы впервые утвердили новые тарифы ЖКХ на пятилетку – с 2019 по 2024 год. В 2019 году повышение стоимости услуг пройдет в два этапа: с 1 января коммунальные платежи вырастут на 1,7%, а с 1 июля – не более, чем на 4,8%, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития, объяснив это в том числе ростом НДС. А впредь индексация будет производиться лишь единожды с 1 июля.

Так, с 1 января 2019 года москвичи будут платить за холодную воду 38,7 рублей за кубометр, за водоотведение – 27,47 рубля за кубометр, за горячую воду – не более 191,72 рубля за кубометр, а за отопление – 2318,59 рубля за Гкал. С 1 июля 2019 года стоимость холодной воды достигнет 40,48 рубля за кубометр, водоотведения – 29,57 рубля, горячая вода подорожает до 198,19 рубля, а отопление – до 2389,72 рубля за Гкал.

При этом некоторые тарифы вырастут однократно. Так, с 1 января плата за содержание жилого помещения в столице подрастет примерно на 1,9 рубля за 1 квадратный метр, а за капремонт – на 1,19 рубля.

С 1 января 2019 года в Москве подорожает электроэнергия. Одноставочный тариф для домов с газовыми плитами вырастет на 9 копеек – до 5,47 рублей за киловатт-час, а владельцы электроплит будут платить на 7 копеек больше – по 4,37 рубля за киловатт-час, с июля плата вырастет на 28 копеек – до 4,65 рубля за киловатт-час. Дифференцированные тарифы по зонам суток (дневная, полупиковая, ночная) в среднем увеличатся от 0,5% для газовых плит и до 6,7% - для электрических.

С июля 2019 года для всех жителей Москвы вводится единое тарифное меню. Также в столице сохранятся все меры соцподдержки по оплате услуг ЖКХ для льготников.

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Проездные «Тройка», «Единый» и ТАТ в Москве

Со 2 января 2019 года подорожает проезд в общественном транспорте Москвы, включая метрополитен и наземный городской транспорт. Как сообщили в столичном Дептрансе, тарифы на проезд в московском транспорте вырастут на уровне инфляции – в пределах 5,1%.

Стоимость 1 поездки по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля и составит 38 рублей. Пользователи карты «Тройка» по тарифу «90 минут» будут платить на 3 рубля больше – 59 вместо 56 рублей.

Сразу на 135 рублей подорожает проездной «Единый» на 60 поездок – до 1900 рублей. При этом билет на 1-2 поездки не станет дороже и будет стоить по-прежнему 40 рублей, а «Единый» на 20, 40 поездок и 7 суток отменят. Безлимитные проездные тоже подорожают: в частности, «Единый» на 30 дней вырастет на 95 рублей – с 2075 до 2170 рублей, «Единый» на 90 суток будет стоить на 240 рублей больше – 5430 рублей. За «Единый» на 365 дней теперь придется заплатить на 600 рублей больше – 19500 рублей вместо 18900 рублей. Безлимитный проездной на календарный месяц обойдется на 122 рубля дороже – в 2770 рублей вместо 2648 рублей.

Проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах столицы со 2 января 2019 года тоже подорожает: одна поездка по билету ТАТ обойдется в 45 рублей вместо 40. Безлимитный билет ТАТ на 30 суток станет дороже на 60 рублей – 1140 вместо 1080 рублей.

Те, кто оплачивает проезд через PayPass или ApplePay, будет платить за поездку на 2 рубля больше – 42 рубля.

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Билеты на электрички

С 1 января подорожает проезд в электричках в пределах Московского региона. Так, стоимость одной поездки на электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырастет на 2 рубля – до 36 рублей. В межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области стоимость проезда увеличится на 1 рубль за одну зону – до 23 рублей. Тарифы на проезд в электричках Московского региона не повышались 1,5 года, далее в 2019 году индексация не планируется.

Проезд в автобусах Подмосковья

Пассажиры общественного транспорта Московской области с нового года при наличном расчете в автобусах будут платить 53 рубля, что на 5 рублей больше, чем в 2018 году. Намного выгоднее пользоваться для оплаты проезда картой «Стрелка», хотя расценки для пользователей карты, а также банковских карт с приложением ЕТК подрастут примерно на 1 – 1,5 рубля и составят: с 1-й по 10-ю поездку – 34,43 рубля, с 11 по 20 поездку – 32,02 рубля, с 21 по 30 – 29,61 рублей, с 31 по 40 – 27,20 рублей, с 41 по 50 – 24,79 рублей, начиная с 51-й поездки – 22,38 рублей.

Бензин и алкоголь

Согласно докладу Центробанка России «О денежно-кредитной политике», в связи с ростом НДС до 20% и акцизов на топливо, в 2019 году ожидается увеличение стоимости бензина и табачных изделий примерно на 4,6%. Также подорожать могут винные изделия – на 0,9%, а также автомобили – на 0,2%.

Кроме того, из-за более дорогой транспортировки товаров может вырасти в цене и бытовая техника, а также продукты, включая фрукты и овощи, хотя ставка НДС для социально значимых товаров не повысится и останется на уровне 10%.

Как подтвердила РИАМО руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» Группы компаний SRG Дарья Кондаурова, увеличение общей налоговой нагрузки на производителей приведет к росту цен во всех категориях продуктов и услуг, в том числе попадающих под льготное налогообложение.

«Чем больше привлеченных услуг и длиннее цепочка производства и конечной реализации продукции, тем больше подорожает продукция или услуга для конечного потребителя», - отметила эксперт.

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Недвижимость

По словам Кондауровой, на конечные цены также повлияет изменение курса рубля к доллару США, повышение стоимости топлива и таможенных пошлин.

«По разным оценкам наиболее существенный рост цен может быть зафиксирован в строительстве в связи с большой номенклатурой используемого сырья и материалов, а также услуг, облагаемых НДС по базовой ставке. По разным оценкам, рост стоимости строительных проектов может составить 4-10%, что напрямую скажется на росте стоимости квартир для конечного потребителя», – объясняет эксперт.

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Мобильная связь и интернет

Мобильные операторы и интернет-провайдеры тоже готовятся поднять цены на связь. По данным СМИ, «Вымпелком» сообщил об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года, «Мегафон» также планирует обновить цены в январе. Окончательный размер повышения будет известен в первом квартале 2019 года.

Зарубежный шоппинг

С 1 января 2019 года российским туристам придется переплачивать за шоппинг за границей. Если в этом году дополнительными сборами облагались только те ввозимые товары, суммарная стоимость которых превышала 1,5 тысячи евро, то теперь бесплатно можно будет ввозить лишь покупки, стоимость которых не превышает 500 евро. Такое ограничение связано со снижением порога ввоза беспошлинных товаров в страны Таможенного союза, включая Россию.