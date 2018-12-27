РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 дек. Полицейские подмосковного Красногорска задержали мужчину, у которого изъяли около 4,5 граммов героина, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

«Двадцать пятого декабря в 21:00 на Волоколамском шоссе в Красногорске оперуполномоченные отделения уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции мужчину 1982 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 4,48 граммов героина», – сообщил сотрудник.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».