РИАМО - 27 дек. Загруженность дорог в столице в четверг утром оценивается в шесть баллов из десяти возможных, движение автомобилей плотное ближе к центру Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

В частности, пробки зафиксированы на внутренней стороне МКАД на востоке и юге, на внешней – на юге и севере. На Третьем транспортном кольце и на Садовом кольце плотно движение наблюдается практически по всей длине.

В центре города сильно загружены Софийская, Раушская, Москворецкая и Садовническая набережные, улицы Пятницкая, Варварка, Моховая, Большая Никитская, Новый Арбат, Яузский бульвар и другие.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», к 13:00 уровень загруженности поднимется до семи баллов, а к 15:00 – до восьми баллов.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.