РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Отделения многофункционального центра (МФЦ) Люберец не будут оказывать государственные и муниципальные услуги 31 декабря, сообщается в официальном Instagram-аккаунте МУ «Люберецкий МФЦ».

«Уважаемые заявители! Обращаем Ваше внимание, что в связи с предпраздничными новогодними днями, а также с учетом представленных графиков приема органов исполнительной власти и ведомств установлен график работы отделов МУ «Люберецкий МФЦ». Выдача результатов государственных и муниципальных услуг осуществляется по 30 декабря», – говорится в сообщении.

Последним днем приема документов у заявителей по услугам иных ведомств станет 28 декабря.