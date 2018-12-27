РИАМО - 27 дек. Злоумышленник в подземном пешеходном переходе на юго-востоке Москвы напал на женщину, угрожая ей пистолетом, он открыто похитил денежные средства, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Двадцать шестого декабря в службу «02» поступило сообщение от гражданки 1986 года рождения о разбое по адресу: Рязанский проспект, дом 14, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23:00 до 23:10 25 декабря по адресу: Рязанский проспект, дом 14, корпус 2, в подземном пешеходном переходе неизвестный, угрожая потерпевшей предметом, похожим на нож, открыто похитил у нее 1 тысячу рублей, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавил он.