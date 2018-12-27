РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске 28 декабря сотрудники ГИБДД поздравят автолюбителей горокруга с наступающим Новым, мероприятие пройдет на площади Ленина в рамках акции «Новогодний патруль», сообщается в группе «ОКАПИ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД горокруга, представители Русского географического общества Московской области и открытого клуба автономных путешествий исследований (ОКАПИ) поздравят участников дорожного движения с наступающим Новым Годом и Рождеством», – говорится в сообщении.

Акция начнется в 12:00. Участников будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка. Также горожан будут ждать призы и гостинцы.