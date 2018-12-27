РИАМО - 27 дек. Двое неизвестных открыто похитили у финансового директора одной из столичных фирм водительское удостоверение и банковские карты в районе Москворечье-Сабурово, сумма ущерба составила порядка 3 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Двадцать шестого декабря в 19:19 в службу «02» поступило сообщение от финансового директора ООО о совершении разбоя по адресу: 1-й Варшавский проезд, дом 1А, строение 3.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 16:50 по указанному адресу, двое неизвестных, брызнув в лицо заявителю из баллончика с неустановленным газом, руками нанесли несколько ударов в область головы, открыто похитили рюкзак, в котором находились принадлежащие ему 3 миллиона рублей, документы на автомобиль Citroen C4, водительское удостоверение и банковские карты, скрылись», – сказал собеседник агентства.

К медикам пострадавший не обращался, добавил он.