РИАМО - 27 дек. В подмосковных Ногинске, Кашире и Солнечногорске в 2019 году начнут строить подстанции скорой помощи, каждая из которых будет рассчитана на 12-15 бригад, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«В 2019 году должны начать строить новую подстанцию в Ногинске. Также планируем строить новые подстанции в Кашире и Солнечногорске. По нашим подсчетам, минимальная загрузка каждой из этих подстанций будет составлять по 12-15 бригад», - сказал Какурин.

Кроме того, на нескольких подстанциях скорой помощи в Подмосковье проведут капитальный ремонт.

«Планируется капитальный ремонт на трех-четырех подстанциях, например, в Красногорске. Будут заменены инженерные и электрические сети, вентиляция, крыша, фасад, входная группа», - уточнил главный врач.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске. В своей структуре организация имеет шесть филиалов: Центральный, Южный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный. Врачи учреждения обеспечивают жителей Подмосковья экстренной и неотложной медицинской помощью.

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