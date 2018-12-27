РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области во время круглого стола в Люберцах разъяснили юридическим лицам порядок проведения плановых и внеплановых проверок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Люберцах состоялся круглый стол с предпринимателями, на котором представители Госадмтехнадзора разъяснили правоприменительную практику контрольно-надзорной деятельности ведомства за IV квартал 2018 года в сфере благоустройства, защиты населения и территории Московской области от ЧС.

«В ходе круглого стола представителями Госадмтехнадзора юридическим лицам разъяснен порядок проведения плановых и внеплановых проверок, установленный действующим законодательством. Также им разъяснили состояние нормативно-правового регулирования в сфере осуществления административно-технического надзора и регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС», - говорится в сообщении.

В ходе круглого стола провели анализ осуществления государственного административно-технического надзора и регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС на территории Московской области. Кроме того, юридическим лицам инспекторы дали рекомендации по соблюдению обязательных требований.