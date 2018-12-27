РИАМО - 27 дек. Железнодорожники оказывают содействие правоохранительным органам в установлении обстоятельств, при которых пострадали два мужчины у платформы «47 километр» в подмосковном Раменском, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы МЖД.

Около платформы «47 километр» расположен пешеходный переход, оборудованный исправно действующей светозвуковой сигнализацией, которая разрешает или запрещает пешеходам переходить пути.

«По предварительным данным, когда поезд приближался к месту расположения перехода, двое мужчин находились на путях. Машинист подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что железнодорожники незамедлительно вызвали на место экстренные службы. После прибытия на место бригады медиков поезд продолжил следовать по маршруту. На движение других поездов ситуация не повлияла.