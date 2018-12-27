РИАМО - 27 дек. Сотрудники полиции провели несколько учебных заведений Москвы, никаких предметов, представляющих опасность не обнаружили, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Ранее СМИ сообщали, что в столичную полицию поступил звонок о якобы террористическом захвате одной из школ города.

«Сотрудники полиции провели мероприятия по обследованию помещений учебных заведений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что полицейские после осмотра помещений и прилегающей территории опасных предметов не обнаружили.