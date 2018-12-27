РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В микрорайоне Кузнечики Подольска 28 декабря откроют новую поликлинику для взрослых и детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Новое лечебное учреждение располагается на бульваре 65-летия Победы, 10 и включает в себя 2 блока: пятиэтажный – для размещения взрослой поликлиники на 600 посещений в смену и трехэтажный – для детского населения на 250 посещений в смену. Открытие комплексной поликлиники в микрорайоне Кузнечики состоится 28 декабря», – говорится в сообщении.

Поликлиника предназначена для оказания профилактической, диагностической, консультативной и лечебной помощи жителям. Общая площадь данного объекта составляет свыше 12,2 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, рассчитанное на 119 автомобилей.

Строительство поликлинического учреждения было осуществлено в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» за счет средств регионального бюджета. Заказчиком выступило министерство строительного комплекса Московской области, генеральным подрядчиком – ООО «Триумф».