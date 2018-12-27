РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 дек. В подмосковном Королеве в новогоднюю ночь пройдут гуляния на 6 площадках, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Гуляния пройдут во всех микрорайонах города и на Центральной площади.

«В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, народные гуляния пройдут на разных площадках Королева. С 23:30 до 3:00 программа «С Новым годом!» пройдет на площади у ЦДК имени Калинина», – говорится в сообщении.

В это же время гуляния пройдут на площади перед ДиКЦ «Костино». Праздничная новогодняя программа «Волшебные искры новогодней ночи» пройдет на площади у Центра культуры и досуга «Болшево», а в сквере микрорайона Юбилейный состоится программа «Новогодняя ночь 2019».

Новогодние гуляния также пройдут у Молодежного культурного центра. Жители смогут встретить праздник на дискотеке на площади у ДК «Текстильщик».