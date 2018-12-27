РИАМО - 27 дек. Эксперты Роскачества накануне Нового года рассказали, как правильно выбирать ингредиенты для салата оливье, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Отмечается, что докторская колбаса должна быть в натуральной оболочке, зеленый горошек — летним, а майонез — не содержать искусственных компонентов», – говорится в сообщении.

Самая вкусная докторская колбаса обернута в натуральные оболочки.

«Маркировка на товаре должна содержать данные о сроке годности, дате выработке, составе и производстве. Специалисты напомнили, что в состав классической докторской колбасы могут входить яйца, свинина, говядина, молоко, специи, соль. Допускается содержание натрия и крахмала», – дополняется в материале.

При выборе картофеля Роскачество рекомендует обращать внимание на внешний вид клубней. Они должны быть цельными, сухими, округлой или продолговато-овальной формы. На этикетке должно быть наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения, масса, изготовитель.

«В состав консервированного зеленого горошка должны входить горох, вода, сахар и соль. Специалисты советуют покупать консервы, изготовленные с конца мая по конец июля», – уточняется в материале.

При выборе маринованных огурцов следует обратить внимание на то, что уксус должен быть исключительно из пищевого сырья.