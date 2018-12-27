РИАМО - 27 дек. Эксперты Роскачества накануне Нового года рассказали, как правильно выбирать ингредиенты для салата оливье, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.
«Отмечается, что докторская колбаса должна быть в натуральной оболочке, зеленый горошек — летним, а майонез — не содержать искусственных компонентов», – говорится в сообщении.
Самая вкусная докторская колбаса обернута в натуральные оболочки.
«Маркировка на товаре должна содержать данные о сроке годности, дате выработке, составе и производстве. Специалисты напомнили, что в состав классической докторской колбасы могут входить яйца, свинина, говядина, молоко, специи, соль. Допускается содержание натрия и крахмала», – дополняется в материале.
При выборе картофеля Роскачество рекомендует обращать внимание на внешний вид клубней. Они должны быть цельными, сухими, округлой или продолговато-овальной формы. На этикетке должно быть наименование продукта с указанием ботанического сорта и страны происхождения, масса, изготовитель.
При выборе маринованных огурцов следует обратить внимание на то, что уксус должен быть исключительно из пищевого сырья.
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