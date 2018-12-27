РИАМО - 27 дек. В Подмосковье для бригад скорой помощи планируют закупать портативные кардиографы, которые способны передавать данные дистанционно, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«Сейчас выпускаются мобильные кардиографы, где есть возможность дистанционной передачи данных. Мы планируем их закупать со следующими машинами скорой помощи, может быть, даже со следующего года. Их стоимость - немаловажный аспект, но мы стремимся к этому», - сказал Какурин.

По его словам, на данный момент профильная госпитализация пациентов с острым коронарным синдромом и нарушением мозгового кровообращения составляет практически 100%.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске. В своей структуре организация имеет шесть филиалов: Центральный, Южный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный. Врачи учреждения обеспечивают жителей Подмосковья экстренной и неотложной медицинской помощью.

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