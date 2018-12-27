РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. С 2019 по 2022 годы в городском округе Люберцы планируют построить семь школ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«За счет инвесторов предусмотрено строительство семи объектов образования. В 2019 году построят школы на 825 мест на улице Урицкого и на 1 100 мест в северо-восточной части Люберец. В 2020 году построят также школы в микрорайоне Красная Горка на 1 100 мест, в северо-восточной части Люберец – на 1 100 мест, в поселке Томилино – на 750 мест. В 2021 году школа на 825 мест может появиться в северо-восточной части Люберец, а уже в 2022 году появится еще одна школа в северо-восточной части Люберец на 825 мест», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2021 году завершится ликвидация II смены в школах. В настоящее время вторая смена осталась только в пяти школах округа – №№48, 53, 54, 55, 59 и одной гимназии – №56.

«Для ликвидации второй смены в соответствии с программой «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы предусмотрено строительство трех объектов общего образования: пристройка к зданию кадетской школы в Люберцах на 200 мест, пристройка к зданию школы №59 в деревне Марусино на 400 мест, школы на 275 мест в поселке Малаховка», – добавил Ружицкий.