РИАМО - 27 дек. Согласно разработанным поправкам в законы о банкротстве и о страховании вкладов вкладчики рухнувших банков смогут возвращать деньги дистанционно, пока законопроект не принят, пишет «Российская газета».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приняло участие в разработке поправок в законы о банкротстве и о страховании вкладов и сейчас ожидает их принятия. Они призваны снять существующие ограничения и предоставить возможность для электронного взаимодействия с вкладчиком.

«В частности, АСВ необходимо разрешение на удаленную идентификацию клиента (без личной явки и предъявления паспорта), дистанционный прием заявлений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью и осуществление денежных расчетов», - уточняется в материале.

Деньги по страховке при этом могут перечисляться на любой банковский счет, который вкладчик укажет в заявлении на возмещение. При этом институт банков-агентов сохранится, поскольку остается категория «консервативных» клиентов, не готовых переходить в интернет.

АСВ планирует со временем обеспечить возможность одновременной работы большого количества банков с агентством по одному страховому случаю, в том числе предоставить широкому пулу аккредитованных банков доступ онлайн к централизованному реестру обязательств ликвидируемого банка.

«Одним из ключевых дистанционных каналов должен стать единый портал госуслуг (ЕПГУ). Другой вариант - это онлайн-сервисы банков-агентов, которые они предоставляют на договорной основе собственным клиентам», - заключается в статье.