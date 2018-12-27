РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. Авария с участием автомобиля такси и кроссовера произошла в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в четверг утром на улице Кирова.

«Автомобиль такси столкнулся с кроссовером на въезде в Подольскую городскую клиническую больницу. Я проезжал мимо около 9:00», – сказал очевидец.

На видео, предоставленном им, видно, что автомобиль такси въехал в заднюю часть кроссовера. Авария не сильная.