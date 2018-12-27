РИАМО - 27 дек. Компания «Самолет две столицы» и RDI Group будут строить недвижимость на 440 гектарах в новой Москве, там будет создано около 2,6 миллиона «квадратов» жилья, пишет в четверг газета «Ведомости».

«Стороны для этих целей создали совместное предприятие, в котором контрольный пакет (чуть более 50%) будет у «Самолет две столицы». На земельных участках планируется строительство в общей сложности около 2,6 миллиона квадратных метров жилья», – говорится в статье.

Самый большой участок общей площадью 345 гектаров расположен рядом с поселением Рязановским возле Подольска. Здесь появится свыше 2 миллионов «квадратов» жилья. Первую очередь проекта планируют построить в 2021–2022 годах.

На другом участке площадью 95 гектаров, которой расположен на Киевском шоссе, построят 585 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Также этом году компания «Самолет две столицы» договорилась с АО «Химки Молжаниново» о застройке 136 гектаров в Молжанинове. Там планируется возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Также стройфирма с партнерами будет возводить 440 тысяч квадратных метров рядом с деревней Алхимово в новой Москве и 200 тысяч квадратных метров жилья в Некрасовке.