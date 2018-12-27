РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 дек. Женщина похитила из квартиры своего сожителя в подмосковных Люберцах свыше 1,5 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» обратился мужчина 1978 года рождения. Он рассказал, что 25 декабря с 05:30 до 17:00 его сожительница 1988 года рождения похитила из квартиры свыше 1,5 миллиона рублей, принадлежащих ему.

«Двадцать шестого декабря по данному факту следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по статье «Кража». Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленницы», - сказал сотрудник полиции.