РИАМО - 27 дек. В следующем году в Подмосковье приобретут 80 новых автомобилей для службы скорой помощи, в том числе реанимобили, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«В следующем году в рамках госпрограммы планируем приобрести 80 автомобилей, из них 15 – класса С, 65 – класса В. У нас есть автомобили класса В – это автомобиль скорой медицинской помощи, он укомплектован всем необходимым оборудованием, есть класс С – реанимобили. В них больше пространства для манипуляций медработников и оборудование более высокого уровня, но и стоимость таких автомобилей выше», - сказал Какурин.

По его словам, в Московской области заменили практически весь автопарк скорой помощи.

«На сегодняшний день у нас 85 автомобилей, которые эксплуатируются меньше года. От 1 до 3 лет – 422 автомобиля, 3-5 лет – 188 автомобилей и старше 5 лет - всего 20 автомобилей, но мы их готовим к списанию», - добавил главврач.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске. В своей структуре организация имеет шесть филиалов: Центральный, Южный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный. Врачи учреждения обеспечивают жителей Подмосковья экстренной и неотложной медицинской помощью.