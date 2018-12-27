РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске от села Сынково до деревни Хряслово построили новую линию уличного освещения, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Лаговский Подольска была построена новая линия уличного освещения от села Сынково до деревни Хряслово в рамках выполнения программы «Светлый город», – говорится в сообщении.

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