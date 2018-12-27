РИАМО- 27 дек. В паспорта россиян могут внести изменения, в частности, предлагается внести напоминание о сроках обмена документа, сообщает в четверг Газета.ru.

«МВД намерено внести изменения в паспорта российских граждан. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. По мнению ведомства, в паспорт необходимо внести напоминание о сроках обмена документа (30 дней после 20-го и 45-го дня рождения – ред.)», – отмечается в статье.

Кроме того, проект постановления будет определять случаи, когда паспорт признается недействительным.

«В настоящее время проект выставлен на общественное обсуждение», – подчеркивается в материале.

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