РИАМО - 27 дек. Более 600 планшетов планируют приобрести в Подмосковье в 2019 году для бригад скорой помощи, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«В 2019 году планируем оснастить выездной персонал планшетами. Для того чтобы их имели все бригады, нам необходимо приобрести порядка 600-650 планшетов», - сказал Какурин.

По его словам, пока медики вынуждены использовать бумажные носители.

«Сейчас приходится работать с бумажными картами вызова. Но все это скоро будет в электронном виде», - подчеркнул главврач.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске. В своей структуре организация имеет шесть филиалов: Центральный, Южный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный. Врачи учреждения обеспечивают жителей Подмосковья экстренной и неотложной медицинской помощью.