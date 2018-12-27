РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 дек. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация провела работу по вывозу снега с улицы Ленина, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание в микрорайоне Климовск. Подрядная организация «УниверсалТехком» проводила (26 декабря – ред.) работу по вывозу снега с улицы Ленина», – говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» установили две световые конструкции, а в четверг планируют установить еще одну. Помимо этого, до Нового года планируется установить дополнительные конструкции на Октябрьской площади и в Детском парке культуры и отдыха.