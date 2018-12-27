РИАМО - 27 дек. В Москве планируется усилить контроль за оплатой стоянки и нарушениями ПДД, в городе появится 140 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации — парконов, пишет в четверг газета «Известия».

Закупка новых камер последовала за ростом тарифов на платную парковку и увеличением штрафов. Всего же количество комплексов фотовидеофиксации в городе может вырасти в 1,5 раза – до 2,2 тысячи.

«ЦОДД в декабре провел аукцион на закупку 140 парконов. <…> Победителем стал «Строй Инвест Проект», который предоставит камеры в аренду на пять лет за 809,3 миллиона рублей, сказано в протоколе аукциона. По его условиям первые четыре комплекса должны быть переданы через 20 дней после заключения контракта, остальные 136 –примерно через полгода», – отмечается в статье.

В материале добавляется, что одновременно был проведен аукцион на закупку 200 комплексов, которые будут фиксировать в основном непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах. Эти камеры за 1,16 миллиарда рублей Москве поставит АО «Стабком». Сейчас в столице всего три таких комплекса.

21 декабря также должен был состояться конкурс на закупку 400 «классических» комплексов фотовидеофиксации (контроль скорости, выезда на встречку и так далее) с начальной ценой в 2,4 миллиарда рублей. Но в середине месяца он был отменен по решению ЦОДД. Центр посчитал, что требования к закупаемым камерам не соответствуют современным вызовам.

«Город развивается очень динамично. Возникают новые вызовы, особенно в сфере безопасности. Сейчас Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы поставлена задача нулевой смертности. Рынок камер тоже развивается. Соответственно мы ищем более универсальные и адаптированные для Москвы устройства», – объяснил представитель ЦОДД, добавив, что конкурс проведут заново в рамках 44-ФЗ «О контрактной системе».

Всего, по данным ЦОДД, на улицах Москвы установлено 1463 комплекса фотовидеофиксации. Их число, таким образом, в ближайшие полгода вырастет на 23% – до 1803 единиц, а с проведением аукциона на 400 камер – в 1,5 раза.