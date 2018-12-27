РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске на улице Кирова нашли труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

«В Подольске 26 декабря в 18:00 на улице Кирова без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет. В настоящее время приняты меры к установлению личности неизвестного», – сказал сотрудник.

Проверку по данному факту проводят сотрудники следственного отдела по Подольску Главного следственного управления СК России по Подмосковью.