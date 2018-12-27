РИАМО - 27 дек. Сотрудники Почты России посчитали количество писем, которые жители Москвы и Подмосковья отправили Деду Морозу в уходящем году, всего около 20 тысяч посланий, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ФГУП «Почта России».

«В этом году жители Москвы и Подмосковья отправили около 20 тысяч писем главному российскому волшебнику. По данным из резиденции в Великом Устюге, в этом году активными были не только дети, но и взрослые. Ежегодно Почта России проводит акцию «Письмо Деду Морозу», которая в этом году стартовала 1 декабря. Свои послания с пожеланиями отправили порядка 11 тысяч москвичей и около 8500 жителей Подмосковья», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что письма в конверте с маркой можно отправить в любом отделении связи. Также свои пожелания можно опустить до 31 декабря в специальные ящики «Почты Деда Мороза», установленные в главном почтовом отделении Москвы на Мясницкой улице и в 15 почтамтах Московской области.

«Новый год – это время особенное. Заботливо сотрудники отделений связи разбирают письма, адресованные главному российскому волшебнику, после чего отправляют абсолютно все письма. А встречаются послания самые разнообразные. В Великий Устюг отправляют самодельные конверты и открытки, рисунки, а также небольшие бумажные поделки. И даже написанное на небольшом листке неуверенной детской рукой пожелание обязательно будет доставлено адресату. Для этого работники отделений связи сами подбирали конверт и наклеивали марку», – подчеркнул сотрудник.

По его словам, на будничную работу почтовых отделений обязанности помощников Деда Мороза не влияют.

«Наоборот, все сотрудники почты знают, что волшебство начинается с отправки посланий, поэтому готовы помогать Дедушке Морозу получать корреспонденцию от детей и взрослых. Однако стоит учитывать, что ответ из Великого Устюга придет только тем, кто правильно написал обратный адрес», – заключил собеседник агентства.