РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В рамках капитального ремонта в многоквартирных жилых домах (МКД) городского округа Люберцы планируют заменить 129 лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«В 2018 году выполнен капитальный ремонт 114 МКД. По решению КЧС в план ремонта дополнительно включено 2 МКД, находящихся в аварийном состоянии. В связи с большим объемом работ ремонт фасадов этих домах планируется завершить в III квартале 2019 года. Всего в 2018 году был выполнен ремонт фасадов в 23 МКД, ремонт кровли – в 40 МКД, заменено 78 лифтов. В 2019 году запланирована замена 129 лифтов в 38 МКД», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего до конца 2019 года будет установлено 2 100 камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе «Безопасный регион». В 2018 году установили 205 видеокамер, оставшиеся 1 895 видеокамер будут установлены в 2019 году.