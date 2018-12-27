РИАМО - 27 дек. Следователи Москвы расследуют уголовное дело по факту убийства таксиста вблизи улицы Крымский вал, подозреваемый задержан, сообщила в четверг РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 27 декабря мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло. От полученной травмы водитель такси скончался на месте происшествия», - сказала Иванова.

В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что конфликт произошел из-за малозначительного повода.

В настоящее время задержанный доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по результатам которых ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.