РИАМО - 27 дек. В Подмосковье создают единую диспетчерскую службы «103», которая будет направлять к пациентам ближайшие кареты скорой помощи вне зависимости от их расположения в том или ином муниципалитете, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«Сейчас у нас есть диспетчеры «103», но они разрозненно сидят в разных муниципалитетах, это влияет на оперативность. Диспетчер, который сидит в каком-то одном районе, он принимает решение по одному району. И у него нет возможности проследить, есть рядом свободная машина, например, на границе с другим муниципалитетом. Мы сотрем границы по максимуму. На территории Московской области их вообще не будет. Первая близстоящая машина должна быстрее всех приехать и оказать людям качественную квалифицированную помощь», - сказал Какурин.

Он отметил, что в службе уже объединили диспетчеров Истры, Дедовска, Нахабина и Красногорска.

«Сегодня уже работают порядка восьми операторов по приему вызовов. А в начале следующего года мы планируем уже влить в эту диспетчерскую службу Химки и потихоньку в течение года объединять. У нас уже оборудованы порядка 40 рабочих мест. И остальные 40 мы оборудуем в следующем году», - сказал Какурин.

Он подчеркнул, что единая диспетчерская улучит работу бригад скорой помощи.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске.