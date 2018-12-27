РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В 2019 году в городском округе Люберцы продолжится ремонт в подъездах многоквартирных домов, планируется отремонтировать более 1 тысячи подъездов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«В рамках программы «Мой подъезд» в 2018 году отремонтировано 1 329 подъездов МКД. В 15 подъездах выполнено художественное оформление. По программе «Доступная среда» адаптировано 150 подъездов. В 2019 году запланирован ремонт не менее 1 058 подъездов», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что продолжается комплексное благоустройство дворов. Всего с 2013 года комплексно благоустроено 305 дворовых территорий городского округа, что составляет 45 % от общего количества. Выполнены работы по установке 541 детской игровой и 358 спортивных площадок, из них 9 установлено в рамках программы «Наше Подмосковье».

«В 2018 году на территории городского округа выполнены работы по комплексному благоустройству 68 дворовых территорий. Работы ведутся с учетом восьми обязательных элементов. Во дворах устанавливаются новые детские игровые и спортивные площадки, информационные стенды, скамейки и урны, освещение. Также сажают деревья и кустарники, обустраивают новые парковочные места, контейнерные площадки. Все проекты согласовываются с советом многоквартирных домов», – отметил Ружицкий.

По его словам, в 2019 году запланировано благоустройство 68 дворовых территорий. Адресный перечень сформирован по системе: 50 % дворов выбрано по итогам голосования на портале «Добродел» и еще 50 % выбрано по обращениям жителей в администрацию городского округа Люберцы, на электронную почту главы, в совет депутатов, а также по обращениям в управляющие организации.