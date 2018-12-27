РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В городском округе Люберцы за последние пять лет построили 30 учебных учреждений, они рассчитаны более чем на 8 тысяч мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«За последние пять лет в городском округе Люберцы построено 30 объектов образования: 8 школ всего на 4 915 мест и 22 детских сада на 3 465 мест», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что система образования городского округа Люберцы охватывает 48 280 детей: это 16 100 дошкольников и 32 180 школьников, которые получают образование в 101 образовательном учреждении, семь из которых – частные.