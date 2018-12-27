РИАМО - 27 дек. Сети магазинов «Красное&Белое» в Московской области выдали предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства в части продажи табачной продукции, сообщается в Instagram-аккаунте Московского областного УФАС.

«Суд поддержал предупреждение управления о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства, выданное ООО «Лабиринт-М» (сеть магазинов Красное&Белое)», – говорится в сообщении

Ранее в Управление поступило обращение ООО «Альбион-2002» о возможном нарушении антимонопольного законодательства некоторыми магазинами сети «Красное&Белое».

По итогам рассмотрения заявления, управление выдало обществу предупреждение о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в получении преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречащих законодательству РФ в части реализации табачной продукции с нарушением ограничений, установленных Законом об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Не согласившись с указанным предупреждением, ООО «Лабиринт -М» обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность предупреждения Московского областного УФАС России.