РИАМО - 27 дек. В этом году в Подмосковье удалось увеличить число бригад скорой помощи за счет привлечения в службу врачей и фельдшеров, в следующем году такую работу в регионе продолжат, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«На сегодняшний день у нас на линии работает 871 врач и почти 3,7 тысячи фельдшеров. За этот год мы привлекли в службу скорой помощи 64 врача, еще 441 человек - это медицинские сестры и фельдшеры, что позволило нам увеличить количество бригад более чем на 20. В следующем году планируем также увеличивать количество бригад, довести их количество до 600», - сказал Какурин.

По его словам, работать в подмосковной службе скорой помощи приезжают медики из других регионов России.

«В конце прошлого года у нас была колоссальная текучка кадров из-за реорганизации. Тем не менее мы переломили ситуацию – сейчас идут работать люди как из соседних регионов, так и из дальних субъектов», - уточнил Какурин.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске. ГБУ было создано в конце 2017 года путем слияния государственных бюджетных учреждений здравоохранения Московской области службы скорой медпомощи.

В своей структуре организация имеет шесть филиалов: Центральный, Южный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный. Врачи учреждения обеспечивают жителей Подмосковья экстренной и неотложной медицинской помощью.

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