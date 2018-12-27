РИАМО - 27 дек. На станции метро «Теплый стан» Калужско-Рижской линии столичной подземки у женщины закружилась голова, она оступилась и упала под прибывающий поезд, сообщил РИАМО в четверг руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 8:00 (27 декабря - ред.) на станции «Теплый стан» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого москвичка, 1963 года рождения, по собственной неосторожности оступилась и упала на жесткий путь под прибывающий электропоезд», – сказал Мышляев.

Он уточнил, что, заметив данную ситуацию, машинист электропоезда применил экстренное торможение. Сотрудники УВД на метрополитене и пассажиры оперативно помогли пострадавшей подняться на платформу и доставили в комнату полиции. Напряжение с жесткого пути было снято в 8:06 и восстановлено в 8:20.

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение произошло по собственной неосторожности женщины: пассажирка, стоя на краю платформы, пошатнулась и упала под прибывающий электропоезд. По словам потерпевшей, у нее закружилась голова», – добавил Мышляев.

Он отметил, что женщина от госпитализации отказалась. Также от пассажиров резко остановившегося поезда не поступало обращений о травмах.

«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Калужском-Рижской линии», – заключил Мышляев.