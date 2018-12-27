РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В городском округе Люберцы с 2019 по 2023 годы планируют ввести в эксплуатацию 15 детских садов на 3 665 мест, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«С 2019 по 2023 годы планируется ввести в эксплуатацию 15 детсадов на 3 665 мест, в том числе для детей младше трех лет – на 1 030 мест. Их возведение предусмотрено в рамках инвестиционных контрактов за счет внебюджетных средств», – сказал Ружицкий.

Он уточнил, что в 2019 году количество мест увеличится на 1 715 мест, в том числе для детей младше трех лет – 510 мест.

«Откроется 2-й корпус детского сада №16 «Самолетик» на 280 мест на улице Камова, дом №8 и 2-й корпус детского сада №1720 на 120 мест в поселке Красково на улице Новая Стройка, дом №23А. До конца 2019 года будут введены еще 5 объектов: детсад на 235 мест в микрорайоне Красная горка; детсад на 120 мест в микрорайоне Самолет; детсад на 350 мест в поселке Красково; на Егорьевском шоссе, дом №1; детсад на 250 мест в микрорайоне Самолет и детсад на 360 мест в поселке Томилино (поселок Север)», – пояснил Ружицкий.

По его словам, в 2020 году построят дошкольное учреждение в поселке Жилино-1 на 340 мест, в том числе для детей младше трех лет – на 120 мест. В 2021 году в микрорайоне 1,1А поселка Томилино построят детсад на 180 мест, в том числе для детей младше трех лет на 60 мест. В 2022 году построят детские сады всего на 940 мест, в том числе для детей младше трех лет на 280 мест: детский сад на 340 мест в поселке Жилино-1, детский сад на 350 мест в микрорайоне Красная горка и детский сад на 250 мест в микрорайоне Самолет.

«В 2023 году построят детские сады всего на 490 мест, в том числе для детей младше трех лет – 120 мест. Это детский сад на 120 мест в поселке Малаховка на Михневском шоссе, детский сад на 120 мест на улице Инициативной, дом №5 и детский сад на 250 мест в микрорайоне Самолет», – добавил Ружицкий.

Он подчеркнул, что обеспечение дошкольным образованием детей ясельного возраста является первоочередной задачей. На сегодняшний день на учете состоят 2 630 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

«Сегодня на территории округа функционируют 78 групп для детей от 1,5 лет, их посещают 2 005 детей. В детсадах новостройках мы открыли 9 групп для детей данного возраста и дополнительно 8 групп в действующих садах. В 2018 году заработали 4 муниципальных детсада на 810 мест и частный детсад «Мой мир детства» на 60 мест. Всего 870 мест», – резюмировал Ружицкий.