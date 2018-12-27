РИАМО - 27 дек. Женщина ударила ножом в область живота своего мужа в ходе ссоры, конфликт разгорелся в квартире на северо-востоке Москвы, мужчину госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне в 14:10 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что с адреса: проезд Шокальского, дом 4, к ним доставлен и госпитализирован безработный 1984 года рождения с колото-резаным ранением передней брюшной стенки.

«В это же день позже по адресу: улица Челюскинская, 14-2, полицейскими задержана женщина 1990 года рождения, которая изобличена в том, что, находясь в квартире по месту жительства, в ходе конфликта со своим супругом, ножом нанесла ему два удара в область живота», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело, уточнил он.