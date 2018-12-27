РИАМО - 27 дек. В столичных воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в четверг утром задержали и отменили 35 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Внуково» 12 рейсов задержали. В «Домодедове» задержали 10 рейсов и еще четыре отменили. В «Шереметьеве» задержано восемь рейсов, отмененных нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», задержан только один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха составит около минус 10 градусов.