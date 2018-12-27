РИАМО - 27 дек. Служба скорой помощи в Подмосковье готовит максимальное количество бригад для дежурства на новогодних праздниках, сообщил в интервью РИАМО главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

«В новогодние праздники мы подтягиваем количество бригад до максимума. Мы знаем, когда будут пики. Как правило, пики обращаемости идут после 2 января, в том числе с банальной простудой. Поликлиники отдыхают, поэтому большая нагрузка ложится на скорую помощь. Если сравнивать январь этого года с октябрем и ноябрем, то количество вызовов в январские праздники увеличивается на 8-10%», - сказал Какурин.

Он отметил, что в настоящий момент формируется график работы на предстоящие праздничные дни.

«Очень много работников сидят на телефонах, все руководство в праздничные дни не уезжает за территорию Московской области. Думаю, в новогодние праздники все бригады – это 600 бригад - будут работать», - уточнил главврач.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи» расположено в Красногорске. В своей структуре организация имеет шесть филиалов: Центральный, Южный, Юго-Западный, Юго-Восточный, Северо-Западный, Северо-Восточный. Врачи учреждения обеспечивают жителей Подмосковья экстренной и неотложной медицинской помощью.

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