РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. За пять лет в городском округе Люберцы благоустроили более 300 дворовых территорий, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«За пять лет комплексно благоустроено 303 дворовые территории округа (Люберцы – ред.), что составляет 45 % от их общего количества. Устанавливаются информационные стенды и качественное освещение, высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются новые парковочные места и контейнерные площадки», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что всего с 2015 по 2018 годы в горокруге установили более 540 детских игровых и 358 спортивных площадок.

«Проведены работы по благоустройству Центрального парка, Наташинского парка в Люберцах и парка сказок в поселке Томилино. В парках появились входные группы, пешеходные дорожки с декоративным освещением, новые игровые и спортивные площадки, бронзовые фигуры, лавочки, скамейки и урны; разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники; установлена система видеонаблюдения», – пояснил Ружицкий.